مصرع شخصين وإصابة 4 في انهيار بالوعة صرف في قرية بردلة بالبحيرة

لقي عاملان مصرعهما فيما أصيب 4 أشخاص باضطرابات في درجة الوعي إثر انهيار بالوعة صرف صحي أثناء العمل بها بقرية بردلة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقلوا جميعا إلى مستشفى كفر الدوار العام وحرر محضر بالواقعة.

انهيار بلوعة صرف صحي في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثة عاملين و4 آخرين مصابين بجروح متفاوتة جراء انهيار بلوعة صرف صحي بقرية بردلة التابعة بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

أسماء مصابي حادث انهيار بلوعة صرف صحي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث وتبين «محسن.م.م»، 35 سنة، مصابا باضطراب بدرجة الوعي، «عبد القادر.م.ع»، 18 سنة، مصاب باضطراب بدرجة الوعي، و«عبد الحكيم.أ.م»، 18 سنة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، «إبراهيم.ر.ف»، 27 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمون محافظة قنا ونقلوا إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم

فيما أسفر انهيار بالوعة الصرف عن مصرع كل من «عبد اللاه.م.ا»، 27 سنة، و«عرفات.ر.ف»، 25 سنة، ونقلت الجثتان إلى مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.