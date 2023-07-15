تسليم 50 دراجة هوائية لأسر الشهداء والمصابين في البحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، تسليم 50 دراجة هوائية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وذلك بنادى الألعاب بمديرية الشباب والرياضة بدمنهور.

جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «دراجتك صحتك»، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقديم كل أنواع الدعم النفسي والمعنوي ورعاية أسر الشهداء وذويهم، من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الغالية فداء للوطن والدفاع عن أمنه واستقراره وحماية جبهته الداخلية.

هدف مبادرة «دراجتك صحتك»

واستمعت «بلبع» لمطالب أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية واحتياجاتهم، مؤكدة تقديم كل أوجه الدعم اللازم لهم والتواصل المستمر معهم، كما أشادت بالمبادرة الرئاسية «دراجتك.. صحتك»، والتي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية للمواطنين وتغيير ثقافة الانتقال اليومي.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى فوائد المبادرة الاقتصادية، إذ تعمل على تقليل استهلاك الوقود، مما يساهم فى تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود والحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.