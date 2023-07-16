الآثار: الهرم المنحني بدهشور آمن ومفتوح للزيارة ولا صحة لتساقط أحجاره

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار، أن الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور آمن، ويتم زيارته بشكل طبيعي، نافيا ما تردد حول تساقط أحجار الهرم المنحني، ووضع تدعيمات بصلبات حديدية لمنع تساقط أحجاره، مشددا على أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة، وأن الهرم آمن تماما ومتاح للزيارة بشكل طبيعي.

تثبيت صلبات حديدية بالزاوية الشمالية الغربية للهرم المنحني منذ عام 2014

وأضاف وزيري، أن الإدارة الهندسية بالمجلس الأعلى للآثار، قامت منذ عام 2014 بتثبيت صلبات حديدية في الزاوية الشمالية الغربية للهرم المنحني للملك سنفرو بدهشور، وذلك حفاظا على هذا الجزء من الهرم، وتدعيما له، حيث ساهمت تلك الصلبات بشكل كبير في تحقيق الهدف المرجو منه، وهو الحفاظ على هذا الجزء من الهرم، موضحا أن الهرم المنحنى يعد واحدا من أهم المزارات السياحية بالمنطقة الأثرية بدهشور.

طريقة بناء الهرم المنحني

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الشكل المائل للهرم المنحني يعود لطريقة بنائه، حيث تم بناؤه من الحجارة بزوايا مائلة بالنسبة للأرض تقدر بنحو 55 درجة في البداية، ونظرا لارتفاعه قام المهندس بتغيير زاوية الميل لتصبح 43 درجة مما أدي إلى ظهوره بهذا الشكل المنحني.

ومن جهتها نفت وزارة السياحة والآثار، ما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تساقط أحجار الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور وتدعيمه بصلبات حديدية، مطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، التي قد تؤدي إلى بلبلة جمهور المواطنين.