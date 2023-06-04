«الأعلى للآثار»: زيارة جيل بايدن للأهرامات دعاية بملايين الدولارات للسياحة

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، إن زيارة جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأهرامات كان مخططا لها أن تكون 45 دقيقة ولكن استمرت الزيارة لأكثر من 85 دقيقة بسبب إعجابها بروعة الحضارة المصرية القديمة.

وزيري: جيل بايدن استمعت بحرص شديد لتاريخ الاثار المصرية

وأوضح مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع عمرو خليل على قناة سي بي سي، أن جيل بايدن استمعت بحرص شديد لتاريخ الآثار المصرية ومثقفة في التاريخ وعبرت عن إعجابها ببراعة المصري القديم، متابعا: «جيل بايدن قالت إنها لم تكن تتصور أن هذا الجمال في مصر».

التقطت بعض الصور التذكارية بهاتفها الشخصي من أمام الأهرامات

وأشار مصطفى وزيري إلى أن جيل بايدن التقطت بعض الصور التذكارية بهاتفها الشخصي من أمام الأهرامات، قائلا: «ما فعلته جيل بايدن دعاية مهمة جدا سياحيا، ودعاية تقدر بملايين الدولارات صرفنا ملايين الدولار مش هتكون بنفس تأثير الزيارة».