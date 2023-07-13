«الأعلى للآثار»: غلق هرم خفرع أمام الزوار للترميم.. وإعادة فتح خوفو

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إن مجلس إدارة المجلس، قرر بجلسته التى انعقدت 22 يونيو الماضي، الموافقة على اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 20 يونيو، بشأن الموافقة على غلق هرم الملك خفرع بمنطقة آثار الهرم، اعتبارا من أول شهر يوليو الجاري، لبدء أعمال الترميم به.

إعادة افتتاح هرم خوفو بعد انتهاء الترميم والصيانة

أضاف خلال الخطاب الذي جرى إرساله إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن قرار إغلاق هرم الملك خفرع بمنطقة آثار الهرم أمام الزوار، يأتي تزامنا مع إعادة فتح هرم الملك خوفو للزيارة، بعد انتهاء عمليات الترميم والصيانة الدورية له.

خطاب الغرف السياحية

وأرسلت هالة الخطيب مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية، خطاب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الخاص بغلق هرم خفرع أمام الزوار بداية من الشهر الجاري، للبدء في عمليات الترميم، إلى الغرف السياحية التابعة للاتحاد، للعلم والإحاطة واتخاذ اللازم بالنسبة للحجوزات المقبلة للسياح إلى منطقة أهرامات الجيزة.