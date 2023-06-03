الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: جيل بايدن تخطط لزيارة الأقصر وأسوان قريبا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنَّ زيارة جيل بايدن لمنطقة الأهرامات استغرقت أكثر من ساعة وربع، أي نحو 75 دقيقة، مؤكدا أنها الزيارة الأولى لها للمنطقة الأثرية.

وزيري: السيدة الأمريكية الأولى حرصت على التقاط الصور

وأضاف «وزيري» خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «DMC»، أنَّ السيدة الأمريكية الأولى حرصت خلال زيارتها لمعالم مصر الدينية والسياحية على التقاط الصور التذكارية، قائلاً: «خلال زيارة تمثال أبو الهول تم شرح أهمية المنطقة الأثرية في أول زيارة لها لمنطقة الأهرامات».

السيدة الأمريكية الأولى تخطط لزيارة قريبة إلى متاحف وآثار الأقصر وأسوان

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنَّ جيل بايدن أعربت عن سعادتها الشديدة لزيارتها الأولى لمصر والتي تضمنت زيارة أهم آثارها، كاشفا عن تصريحها بأنَّها تخطط لزيارة قريبة إلى مصر لمشاهدة متاحف ومعالم مدينتي الأقصر وأسوان الأثرية والتي لن يكفيها 10 أيام.

كما أوضح أنَّها تحدثت عن موقع المتحف المصري الجديد وموعد افتتاحه واصفةً إياه بأنه «أكبر هدية من مصر إلى العالم في القرن الـ 21»، مشيرا إلى تضمن حديثه معها تفاصيل عن الملك توت عنخ آمون ومقبرته الشهيرة المتواجدة في مدينة الأقصر.