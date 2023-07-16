«القاهرة الإخبارية»: الكويت تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لتعزيز الاستثمارات

تعتزم الكويت إنشاء صندوق ثروة سيادي لتعزيز الاستثمارات محلياً، وقيادة مشروعات ضخمة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، سواء من المستثمرين الأجانب، أو من القطاع الخاص بالدولة الخليجية.

وأوضحت خطة الحكومة الكويتية، الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027، والتي تم إرسالها إلى مجلس الأمة، أن الصندوق السيادسي الجديد يهدف لدفع عجلة التنمية، وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، وتحسين جودة الحياة، حسبما ذكرت «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها اليوم الأحد.

تحويل 90% من الخدمات الحكومية إلى رقمية

وأشار التقرير إلى أن الصندوق سيحقق ذلك عبر التخطيط الاستراتيجي، والتنفيذ الفعّال للمشاريع التنموية الكبرى، من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص، محلياً وعالمياً.

وأوضحت الخطة الحكومية أن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ستكونان مسؤولتين عن إنجاز دراسة هذا الصندوق، الذي سيحمل اسم «سيادة»، خلال السنة الأولى من الخطة، كما تشمل الخطة أيضاً التخطيط لرفع تصنيف أسواق المال الكويتية، من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر «فوتسي راسل».

وقالت الحكومة في خطتها، إنها تعتزم تحويل 90 في المئة من الخدمات الحكومية إلى رقمية في أربع سنوات، وبشكل تدريجي.