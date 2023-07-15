وزير النفط الليبي لـ«القاهرة الإخبارية»: 340 ألف برميل خسائر من غلق الحقول المتكرر

قال محمد عون، وزير النفط الليبي، اليوم السبت، في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، إن الإغلاق المستمر لعدد من حقول النفط في البلاد، أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل.

ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميًا

وقال زعيم قبيلة الزوي، السنوسي الحليق، إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108، يوم الخميس الماضي، احتجاجًا على اختطاف فرج بومطاري، وزير المالية في الحكومة السابقة، وقبل الإغلاق، كانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

وقالت وزارة النفط، في بيان صدر في وقت مبكر من اليوم السبت، إن إغلاق حقول النفط الثلاث، قد يؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.

وأضافت الوزارة، أن «فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه».

حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط

وأضافت وزارة النفط، في بيان، أن إغلاق حقول النفط قد يؤدي إلى «فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة»، بسبب تخوفهم من عدم استقرار الإمدادات.

ويعد حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا، بقدرة 300 ألف برميل يوميًا، وكان هدفًا دائمًا للمحتجين في خضم الخلافات السياسية.

وقال السنوسي الحليق، زعيم قبيلة الزوي، إن إغلاق حقل الفيل، يهدف للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن بومطاري، الذي اختُطف بعد وصوله إلى مطار معيتيقة يوم الثلاثاء.

وقالت القبيلة، في بيان، إن بومطاري، مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مضيفة أن ذلك يجعله عرضة للخطر و«الاختطاف».