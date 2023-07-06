«القاهرة الإخبارية»: الكويت تستثمر أكثر من 300 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول 2040

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي، سعد البراك، أكد أنّ منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، تلعب دورًا حيويًا في استقرار سوق النفط العالمي.

وأضاف البراك على هامش فعاليات مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن، الذي انطلق أمس في العاصمة النمساوية فيينا، أنّ الكويت تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3.2 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2024، وأنّها تلعب دورًا إيجابيًا في دعم منظمة «أوبك»، وبناء التوافق والتعاون مع دول المنظمة وعملائها حول العالم، بما يسهم في استقرار السوق وثباتها وتطويرها.

ولفت إلى أنّ النفط ومشتقاته مقوما أساسيا في الاقتصاد الكويتي، حيث تستهدف بلاده ضمن خطتها الاستراتيجية استثمار أكثر من 300 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول العام 2040، مشيرا إلى أنّ الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة يشهد فجوات كبيرة يجب التعامل معها حتى لا تحدث أزمات تؤثر سلبًا على الأسواق والاقتصاد العالمي.

وبشأن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP 28» بنهاية العام الجاري والدور الذي يمكن أن تلعبه الكويت في إنجاح هذا الحدث، قال البراك: «مستعدون للتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات لإنجاح أهم حدث مناخي وبيئي تستضيفه المنطقة، إذ يشكل نجاح المؤتمر تتويجا لمسيرة العمل المناخي الدولي من خلال التعاون والعمل المشترك من أجل حماية الكوكب».

وأكد التزام بلاده بتحقيق صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050، مشيرًا إلى أنّ الكويت تستهدف الاستثمار في الطاقة البديلة والصديقة للبيئة بما يعزز مكانتها مركزًا عالميا للطاقة.