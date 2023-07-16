رسالة من داليا البحيري إلى الفنان هاني رمزي بسبب «سيدتي أنا»: نورت الدنيا

أشاد الفنان هاني رمزي، بالعرض المسرحي «سيدتي أنا» بطولة الفنانة داليا البحيري، الذي يُعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي، قائلًا: «استمتعت جدًا بالعرض».

ونشر الفنان هاني رمزي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من الكواليس مع الفنانة داليا البحيري، وعلق عليها بقوله: «بالأمس، حضرت مسرحية سيدتى أنا، للمخرج المبدع محسن رزق وبطولة الرائعة داليا البحيرى ونضال الشافعى وفريد النقراشى ومحمد دسوقى وكوكبة من نجوم مصر.. استمتعت جدًا وعرض مشرف ومجهود عظيم.. ألف مبروك».

داليا البحيري سعيدة بإشادة الفنان هاني رمزي

ومن جهتها، أعربت الفنانة داليا البحيري، عن سعادتها البالغة بإشادة الفنان هاني رمزي، حيث علقت قائلة: «نورت الدنيا يا هنوش أنت ومنمن.. وحقيقي فخورة إن أول تجربة ليا على خشبة المسرح كانت قدامك يا أجمل الناس»، فيما قال المخرج محسن رزق: «شرفتنا ونورتنا وأسعدتنا بكلامك الراقي المحترم مثلك يا أجمل وأغلى الناس يا فنان يا محترم يا أبو قلب دهب».

أبطال وأحداث مسرحية سيدتي أنا

المسرحية بطولة داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، رؤية وإخراج محسن رزق، موسيقى محمود طلعت، مأخوذة عن رواية بنجماليون لـ برنارد شو، سبق وقدمها فؤاد المهندس عام 1969 تحت اسم «سيدتي الجميلة» بطولة شويكار، جمال إسماعيل، سيد زيان، فاروق فلوكس، حسن مصطفى.

مسرحية «سيدتي أنا» أول تعاون بين نضال الشافعي وداليا البحيري، وهذه المرة الأولى التي تقف فيها «داليا» على خشبة المسرح القومي.