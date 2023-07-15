هاني رمزي يرد على شائعات هروبه من مصر: أنا في الساحل

كشف الفنان هاني رمزي، عن تفاصيل ما تداوله الإعلامي الإخواني محمد ناصر، الذي زعم اختفاءه قسريا وهجرته هو وأشقائه، موضحا أنه مختفي في الساحل الشمالي، وقال متهكما: «ده أحسن اختفاء».

كلام الإخوان لا أساس له من الصحة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكذب يجب أن يكون له أساس حتى يصدقه الناس ولكن كلام الإخوان لا أساس له من الصحة.

وأكد رمزي: «لا يمكن أن أترك وطني لأني أعشق جمهوري، وعائلتي موجودة وناجحة في مصر وشقيقى محامي والآخر مستشار».

فكرة الهجرة خلال حكم الجماعة الإرهابية

وأوضح أنه فكر جديا في الهجرة من مصر واتخذ إجراءات في هذا الشأن خلال حكم الجماعة الإرهابية، لأنه تلقى تهديدات لكونه يقدم برنامجا يهاجم الجماعة التي حرقت العقار الخاص بهم وتدمير مكتب والده.

ولفت الفنان هاني رمزي إلى أنه غير مهتم بالناس دي في إشارة منه للإخوان ولا يشاهدهم أو يتابع ما يقولون من كذب، مضيفا أنه تلقى استفسارات عديدة عن سبب ترك مصر.

وأضاف أنه كان يشاهد مسرحية وفوجئ بتردد الشائعات عنه على منابر الإعلام الخاصة بالجماعة الإخوانية، موضحا أن المصريين في الخارج عظماء ويحبون بلدهم ويدعمون الرئيس السيسي.

وأكد هاني رمزي أنهم سيتوجهون مع عدد من الفنانين إلى كندا وأمريكا لجمع تبرعات لخدمة المحتاجين في مصر موضحا أن الفنانين لا يتأخرون عن خدمة وطنهم.

واستطرد أنه يجهز لعمل فني جديد كوميدي يتحدث عن السوشيال ميديا وموضوع جديد وحلو ، مضيفا أنه يحضر لمسرح وتم التعاقد مع الفنان محمد صبحي وسوف يتم الإعلان بعد اختيار النص.