«القاهرة الإخبارية»: واشنطن قلقة من اعتزام كوريا الشمالية إجراء تجربة جديدة لصاروخ باليستي

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تزال قلقة إزاء مضي كوريا الشمالية قدمًا في تجربة أخرى لصاروخ باليستي عابر للقارات.

كوريا الشمالية أطلقت صاروخين

وأضاف، خلال تقرير على قناة «القاهرة الإخبارية» أنه «منذ فترة وأنا قلق من أن تجري كوريا الشمالية ما ستكون تجربتها النووية السابعة»، وأنه «لا يرى أي مؤشرات حالية على حدوث ذلك، لكن لن يكون الأمر مفاجئًا إذا مضت كوريا الشمالية قدمًا في اختبار آخر لصاروخ باليستي عابر للقارات».

وأطلقت كوريا الشمالية في يونيو الماضي صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي، حين كان سوليفان يلتقي نظيريه الياباني والكوري الجنوبي في طوكيو.

تدريبات كوريا والولايات تصعّد التوتر العسكري

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في كوريا الشمالية، في ذلك الوقت، إن التدريبات التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تصعّد التوتر العسكري في المنطقة وسترد البلاد على «أي نوع من الاحتجاجات أو الاستفزازات قد يقدم عليه الأعداء».

وبموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، تعد برامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية محظورة، لذا فرضت عقوبات على تلك الدولة المعزولة.

وتعثرت الجهود الدبلوماسية الرامية للحد من التوتر أو إقناع بيونج يانج بالتخلي عن ترسانتها النووية.