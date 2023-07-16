ارتفاع ضحايا عقار رشيد المنهار إلى 3 وفيات و13 مصابا (صور)

ارتفع قبل قليل، عدد ضحايا عقار رشيد المنهار إلى 3 وفيات و13 مصابًا ونقلوا جميعًا إلى مستشفى رشيد العام، إذ حفظت الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء وفيات عقار رشيد المنهار في البحيرة

وأسفر حادث عقار رشيد المنهار عن مصرع «سامح.أ.م»،40 سنة، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن في وقت سابق عن وفاة« محمد.ر.م»، 10 شهور،« أسعد.م.س»، 38 سنة، ونقلوا إلى ثلاجة حفظ الموتى.

أسماء مصابي حادث عقار رشيد المنهار

وأوضح بيان مديرية صحة البحيرة أن أسماء مصابي حادث عقار رشيد جاءت كالآتي:- «صبره.خ.ع»، 62 سنة، « منصور.خ.ع»، 33 سنة، « عاطف.م.ن»، 42 سنة، «جابر.م.ع»، 14 سنة، « محمد.س.ع»، 5 سنوات، «سالي.ف.ع»، 30 سنة، « محمد.س.م»، 11 سنة، «سعيدة.ح.ح»، 67 سنة، «شيماء.ع.ف»، 18 سنة، «محمد.م.ر»، 16 سنة، «إبراهيم.م.ا»، 30 سنة، «أحمد.م.س»، 16 سنة، «عبدالرحمن.م.س»، 15 سنة

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد أعلنت سبب انهيار عقار رشيد، إذ أوضحت أن العقار مكون من 7 طوابق منها 4 تم بناؤهم بشكل قانوني و3 طوابق مخالفة وصادر لها قرارات إزالة، مشيرة إلى أنه جراء سقوط العقار تأثر المنزل المجاور والمكون من 4 طوابق وانهار منه أجزاء.

حادث عقار رشيد المنهار

واتخذت محافظة البحيرة عدة قرارات جراء انهيار العقار وجاءت كالآتي:-

- إخلاء عدد 7 عمارات مجاورة للعقار المنهار لحين الانتهاء من رفع الأنقاض واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

- تسكين أسر تلك العقارات بوحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للوحدة المحلية بشكل مؤقت

- استدعاء طاقم التضامن الاجتماعي لإجراء بحوث اجتماعية عاجلة لصرف إعانات اللازمة للأسر المتضررة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد انهيار عقار مكون من 7 طوابق مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين ونقلوا جميعًا إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات