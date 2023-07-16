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النيابة الإدارية: فتح تحقيق في انهيار عقار باكوس بشرق الإسكندرية

كتب:

محمد عيسي
01:03 ص | الأحد 16 يوليو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة باكوس التابعة لحي شرق الإسكندرية.

وأدى انهيار العقار في محافظة الإسكندرية إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين من جرّاء الحادث، وكلف النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية- القسم الأول بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالتعامل الفوري مع حادث سقوط بلكونة الدور الثالث والثاني على المارة بعقار بشارع مصطفى كامل بباكوس بحي شرق إذ سقطت البلكونات على المارة مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 2 وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وشدد المحافظ على تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار. 

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بقلم محمد عيسي