ارتفاع ضحايا انهيار عقار رشيد بالبحيرة إلى 13 مصابا وحالتي وفاة

ارتفع عدد مصابي حادث انهيار عقار رشيد بمحافظة البحيرة، إلى 13 مصابا وحالتي وفاة، جراء انهيار عقار مكون من 8 طوابق بشارع الوسطاني في مدينة رشيد، ونقلوا إلى مستشفى رشيد العام، وذلك بحسب البيان الصادر عن مديرية الصحة، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث انهيار عقار رشيد في البحيرة

وأسفر انهيار عقار رشيد عن إصابة كل من «صبرة.خ.ع»، 62 سنة، باشتباه كسر بالحوض، و«منصور خ.ع»، 33 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«عاطف م. ن»، 42 سنة، مصاب بجروح باليد، «جابر م.ع»، 14 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ونقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وكانت مديرية الصحة البحيرة، أعلنت في بيان قبل قليل، عن إصابة «محمد س.ع»، 5 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، «سالي ف.ع»، 30 سنة، اضطراب بدرجة الوعي، و«محمد س.م»، 11 سنة، كسر بالذراع الأيسر، و«سعيدة ح.ح»، 67 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، «شيماء ع.ف»، 18 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، و«محمد م.ر»، 16 سنة، جروح متفرقة بالجسم، و«إبراهيم م.ا»، 30 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«أحمد م.س»، 16 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«عبدالرحمن.م.س»، 15 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ونقلوا إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية.

أسماء وفيات انهيار عقار رشيد في البحيرة

وأسفر انهيار عقار رشيد عن مصرع شخصين هما «محمد ر.م»، 10 أشهر، و«أسعد م.س»، 38 سنة، وحُفظت الجثتان تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.