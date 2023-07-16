مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انهيار عقار من 8 طوابق بالبحيرة (صور)

لقي شخصان مصرعهما، قبل قليل، فيما أصيب 9 آخرون، إثر انهيار عقار مكون من 8 طوابق بالشارع الوسطاني في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

وورد إخطار إلى الأجهزة إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد انهيار عقار مكون من 8 طوابق، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة 9 أشخاص في انهيار عقار بالبحيرة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من « محمد.س.ع»، 5 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«سالي.ف.ع»، 30 عاما، باضطراب بدرجة الوعى، و«محمد.س.م»، 11 عاما، بكسر بالزراع الأيسر، و«سعيدة.ح.ح»، 67 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«شيماء.ع.ف»، 18 عاما، بكدمات وسحجات بالجسم، و«محمد.م.ر»، 16 عاما، بجروح متفرقة بالجسم، و«إبراهيم.م.ا»، 30 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«أحمد.م.س»، 16 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«عبدالرحمن.م.س»، 15 سنة، ونُقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المتوفين

وأسفر انهيار العقار عن مصرع «م.ر.م»، 10 شهور، و«أسعد.م.س»، 38 سنة، ونُقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.