عمر الشناوي: دوري في مسلسل «كلبش 1» أهم انطلاقة لي في عالم الفن

قال الفنان عمر الشناوي، إنه كان يحب مسرح المدرسة حتى التحق بالمرحلة الإعدادية، وعندها لم يكن يفكر في أن يصبح ممثلا، لأن صوته لم يكن جميلا، وبالتالي لم يحصل على أدوار مهمة في المسرحيات الغنائية، لذلك لم يتقبل أن يحصل على أدوار ضعيفة ولكن حديث أحد أصدقائه الذي حصل على ورشة تمثيل غيّر وجهة نظره تجاه الفن: «قالي جدك كان ممثل وأنت ممكن تعيد الإمكان».

وأضاف «الشناوي»، خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc»، من تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عزالدين: «أهم انطلاقة لي كانت الشخصية التي جسدتها في مسلسل كلبش 1، هذا المسلسل انتشر بشكل مرعب، وأعتقد أنه نقلة لكل من عمل فيه».

حققت نجاحا مميزا في مسلسل الأب الروحي قبل كلبش

وتابع الفنان: «لم أكن أتوقع كل هذا النجاح، حققت نجاحا مميزا في مسلسل الأب الروحي قبل كلبش، لكن النجاح في كلبش كان أكبر بمراحل».

وتطرق عمر الشناوي إلى بعض تفاصيل حياته الشخصية، قائلا: «في المرحلة الجامعية سافرت واشتغلت بره مصر، وفي مرحلة تانية ساعدت بابا واشتغلت صبي لأنه كان مهندس، كنت أحب أبي بشكل غير طبيعي، كنت أراه مثلي الأعلى وكنت أتمنى أن أصبح مثله».