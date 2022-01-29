عمر الشناوي: تعرضت للتنمر في طفولتي «قالولي يا أبو شعر ناعم» (فيديو)

قال الفنان عمر الشناوي، إنه تعرض للتنمر عندما كان صغيرا في المدرسة كونه كان أصغر من أقرانه في الفصل الدراسي، كما أن جسمه كان نحيلا.

وأضاف الشناوي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يتعرض للتنمر وهو طفل صغير، وكان يلقبونه حينها «أبو شعر ناعم».

وكشف الفنان عمر الشناوي عن أنه كان من الشخصيات الخجولة، وكان دائمًا ما يتوتر من وجود أشخاص بكثرة في أي مكان. وأضاف الشناوي، أن التنمر الذي تعرض له وهو طفل بجانب خجله من وجود أشخاص غرباء يتواجدون معه في نفس المكان، أمر جعله يتحدى ذلك من أجل كسر العقدة النفسية التي لازمته في الصغر وكان التمثيل بداية للتخلص من ذلك الأمر.

موقف محرج بسبب معجبة في المول

وكشف الفنان عمر الشناوي، عن موقف كوميدي تعرض له مع إحدى المعجبات حيث شاهدته خلال تواجده في أحد المولات التجارية، وصرخت في وجه وقالت «هو أنت»، لافتا إلى أن مسلسل الأب الروحي وكلبش هما بداية معرفة الجمهور به.

وأشار إلى أنه قدّم شخصية غامضة في الأب الروحي، ولم تلقّ حبا من جانب الجمهور خاصة أنها كانت شخصية غامضة، وكانت بمثابة بدايته الأولى للوقوف أمام الكاميرا، أما عن دوره في مسلسل كلبش فقد لاقي استحسان الجمهور وأعجبوا به.

تفاصيل عن حياة جده كمال الشناوي

وكشف عن تفاصيل خاصة بالحياة الفنية لجده الراحل الفنان كمال الشناوي، قائلا إن جدة الفنان كمال الشناوي بدأ التمثيل في عمر الـ25 عاما واستمر حتى وصل إلى عمر 85 عاما؛ ليكون بذلك عمره الفني نحو 60 عاما.

وتابع الشناوي بأنه كان يعشق في فترة الصغر أفلام جده الفنان كمال الشناوي، الأبيض والأسود مع الفنانة شادية، وكانت تتميز بخفة الدم.

وأشار إلى أنه عدما وصل إلى مرحلة الشباب، فضل الأفلام التي كان يقدم فيها أدوارا عكس حقيقته خاصة في فيلم الإرهاب والكباب وغيرها من الأدوار الأخرى، موضحا أن جده الفنان كمال الشناوي كان يتميز بأنه شخصية مرحة ولطيفة ودائم الهزار مع الجميع.