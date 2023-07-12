البيت الأبيض يكشف عن اختراق «هاكرز صينيين» لحسابات حكومية

كشف البيت الأبيض عن اختراق عدد من الحسابات الحكومية الأمريكية، وأنه تم العمل على منع المزيد من الاختراقات الواسعة لبعض المواقع الحكومية الحساسة.

الصين مقر هاكرز البيض الأبيض

وأكد البيت الأبيض أن سبب اختراق المواقع الحكومية الأمريكية، مجموعة من الهاكرز مقرها الصين، الذين اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني في أكثر من 20 منظمة، بما فيها بعض الوكالات الحكومية الأمريكية، رغبة في الحصول على معلومات سرية، وفق ما أفادت بيانات مايكروسوفت أمس الثلاثاء.

وأضافت البيانات أنه تم الكشف عن الاختراقات للحسابات الحكومية سريعا، وتم التعامل معها لوقف حدوث المزيد من الاختراقات، فيما يتم حاليًا التحقيق في الاختراق، في الوقت الذي يعمل فيه مسؤولون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة وشركة مايكروسوفت لتقييم تأثير الاختراق، وفق موقع CNN الأمريكية.

وأَضاف تقرير الشبكة أن الوكالة الفيدرالية التي تم خلالها اكتشاف الهاكرز الصينين لأول مرة كانت وزارة الخارجية، التي قامت بدورها بإبلاغ مايكروسوفت بالنشاط المشبوه.

لم يتم تحديد المسؤولين عن الاختراق

وقال آدم هودج، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إنه تم اتخاذ إجراءات الحماية الأمريكية عند حدوث الاختراق «سحابة» في نظام شركة مايكروسوفت، مما أثر على الأنظمة غير السرية.

وأضاف أن العاملين بشركة مايكروسوفت يعملون للعثور على مصدر ونقاط الضعف في إجراءات الحماية، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد من يقف وراء هذا الاختراق، وإنما تحديد موقعهم في الصين، وأن الهدف هو جمع المعلومات «التجسس».