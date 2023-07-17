«معلومات الوزراء» يحدد رؤية مصر لمواجهة تغير المناخ في أفريقيا

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقرير له، رؤية مصر لمواجهة تغير المناخ في إفريقيا، موضحا أنها تتمثل في العدالة والإنصاف وتجنب الإجراءات الأحادية المؤثرة على صادرات الدول النامية والأفريقية، وتعزيز التعاون الإقليمي للحفاظ على النظم البيئية المشتركة واحتواء أية آثار سلبية عابرة للحدود.

رؤية مصر لمواجهة تغير المناخ في إفريقيا

- توفير بيئة مناسبة لتنفيذ مشروعات وبرامج مؤثرة لخفض الانبعاثات.

- صياغة مسارات وبرامج عادلة للتحول في مختلف المجالات.

- العدالة والإنصاف وتجنب الإجراءات الأحادية المؤثرة على صادرات الدول النامية والأفريقية.

- تحقيق العدالة المناخية وتفعيل ترتيبات التمويل وصندوق الخسائر والأضرار وتمويل التكيف.

- الاعتراف بما تتحمله الدول الأفريقية من تكلفة لدعم مجتمعاتها في مواجهة آثار تغير المناخ.

- تعزيز التعاون الإقليمي للحفاظ على النظم البيئية المشتركة واحتواء أية آثار سلبية عابرة للحدود.

- توفير البيئة الدولية الداعمة وخاصة التمويل الميسر بما لا يؤدي لخفض التمويل اللازم للقضاء على الفقر.

- بحث تحدي المديونية وارتفاع تكلفة التمويل، واللجوء لحلول مبتكرة مثل تبادل الديون ومراجعة شطب الرسوم والفوائد الإضافية.

القارة الأفريقية من أكثر القارات تضررا

وأشار التقرير إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي أكد خلالها أن القارة الأفريقية من أكثر القارات تضررا، نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته، وازدياد حدة الجفاف والتصحر، وشح الموارد المائية، وهو ما يدعو إلى النظر في إيجاد سبل مُبتكرة للتعامل معها، نظراً لمحوريتها في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.