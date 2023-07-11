«النواب» يناقش اتفاقية منحة مبادرة مكافحة تغير المناخ اليوم

يواصل مجلس النواب جلساته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع قرب إعلان فض دور الانعقاد الثالث، حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والسياحة والطيران المدني والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2023، الخاص بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين الحكومتين المصرية والأمريكية بشأن مبادرة مكافحة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29-9-2022.

ووفقا للتقرير اللجنة، تهجدف الاتفاقية لتعزيز قدرة مصر على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.

مناقشة اتفاقية منحة مبادرة تغير المناخ

وأوضح التقرير الذي أعدته اللجنة، أنّ هناك عددا من النتائج المتوقعة للاتفاقية، ومنها تعزيز النظم المناخية، وتمويل البنية التحتية للمناخ، وتطوير وإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة السياحة وتحسينها لبناء قدرة الأصول الطبيعية والثقافية على الصمود، مع زيادة الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية، ويُمكن تغيير هذه النتائج بواسطة اتفاق كتابي من جانب الممثلين المفوضين من الأطراف دون إجراء تعديل رسمي للاتفاقية.

ووفقا لما ذكره التقرير بموجب الاتفاقية، فإنّ الوكالة الأمريكية تمنح مصر طبقا لشروط هذه الاتفاقية، مبلغاً لا يزيد على 15 مليون دولار أمريكي كمنحة تقدّم على دفعات، بحيث تخضع الدفعات المتتالية لمدى ما يتوفر لدى الوكالة الأمريكية من تمويلات لهذا الغرض وللاتفاق المُتبادل بين الأطراف على الاستمرار في الوقت الذي يحين فيه تقديم كل دفعة تالية.

ويعد تاريخ اكتمال المساعدة هو 30 سبتمبر 2027، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الأطراف كتابة، وهو التاريخ الذي يُقدر فيه الأطراف أنّ جميع الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف ونتائجه قد اكتملت.