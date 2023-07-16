محافظ المنيا يلتقي عددا من أعضاء النواب والشيوخ لمناقشة قضايا المواطنين

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال استقباله عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة القضايا المجتمعية و الملفات الخدمية التي تخص الحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء المجلسين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار المحافظ، إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهدف لتحقيق الصالح العام. جاء ذلك بحضور النائب مجدي ملك، والنائب مصطفى خالد فتح الباب، والدكتور هاني عبدالشهيد.

سرعة فحص ودراسة عدد من الطلبات

واستجاب محافظ المنيا خلال اللقاء لعدد من الطلبات المقدمة من النواب موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

وواصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف بمرحلته الأولى تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار،في المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.