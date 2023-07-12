خريطة انقطاع الكهرباء عن 3 مناطق بمركز المنيا السبت المقبل

أعلنت هندسة كهرباء مدينة المنيا غرب، فصل التيار الكهربائي السبت المقبل، الموافق 15 يوليو الجاري، الساعة التاسعة صباحا، وحتى الواحدة ظهرا عن عدة مناطق في مركز المنيا.

أماكن انقطاع الكهرباء بالمنيا

ذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أن مناطق انقطاع الكهرباء في مركز المنيا تشمل: حي المصاص القديمة شرق وغرب، ومساكن النقابات، وتقسيم ثابت زكي، وجميعها في غرب مدينة المنيا، وسيتم قطع الكهرباء لإجراء الصيانة الدورية.

وناشد اللواء هاني بدوي، رئيس مركز المنيا، المواطنين اتخاذ اللازم وفصل الأجهزة الكهربائية، قبل إجراء الصيانة.

الحملة القومية لتحصين الماشية

علي جانب آخر، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، يوم السبت 15 يونيو الجاري وتستمر لمدة شهر في كافة مراكز المحافظة، مناشدا المربين وأصحاب رؤوس الماشية تقديم ماشيتهم للتحصين حفاظا علي الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاجيتها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطري بالمنيا جاهزية 110 وحدة بيطرية على مستوى مراكز المحافظة التسعة، لتغطية كافة القرى والتوابع طوال فترة الحملة من خلال 110 لجنة بيطرية يومية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة.