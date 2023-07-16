خبير أمن معلومات يحذر من الشراء «أون لاين»: لو السلعة رديئة مش هتعرف ترجعها

تحدث المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن الشراء عبر «الأون لاين»، موضحًا: «بعض الأشخاص الذين يبيعون بضاعتهم لا ينتمون إلى مؤسسات كبيرة أو مواقع كبيرة، لكنهم يدشنون صفحة على السوشيال ميديا ويقومون بالبيع من خلالها، وبالتالي فإنهم يمكنهم حظر العملاء بعد إتمام عملية الشراء حتى لا يقومون بإعادة منتجاتهم مرة أخرى في حال كانت سيئة».

وأضاف حجاج، في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «DMC»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «ممكن نشتري حاجة شكلها حلو جدا زي اللمبة، لكن خامتها بتبقى رديئة، فلما نيجي نتكلم مع البائع يعملنا حظر ومنقدرش نتعامل معه مرة أخرى».

وتابع خبير أمن المعلومات، أن هذا النوع من البائعين ليس لهم مقار معروف، أو هواتف معلنة أو فواتير ضريبية، كما أن من يبيعون على الإنترنت أغلبهم أماكنهم ليست معروفة، فقد يبيع من محافظة أخرى، وبالتالي لا يمكن الذهاب إليهم من أجل التعامل مع الأمر في حال تعرض العميل لخديعة».