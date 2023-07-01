خبير أمن المعلومات: الذكاء الاصطناعي أدق بكثير من الإنسان في نشر المعلومة

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إننا نشهد عصر الرقمنة والتكنولوجيا الكامل، وبالتالي يتم تدوين الخبرات التي نكتسبها على الإنترنت، ومن هنا يأتي دور عنصر الذكاء الاصطناعي المبني على البيانات الموجودة سابقا وحاليا من الإنترنت إذ أنه يستنتج من التعليقات فيما بيننا والمنتديات الموجودة فضلا عن الأسئلة المطروحة على منصات التواصل الاجتماعي بشكل العام، ومن ثم يتم تحليل إجاباتنا.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

وأضاف «طارق»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الذكاء الاصطناعي أدق بكثير من الإنسان في نشر المعلومة كونه يبحث على المعلومات ومصدرها، ولكن لا نريد الاعتماد كليا بطريقة خاطئة على الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هناك موقع عالمي كبير مجاني يكشف عن مصدر المعلومة الأصلي سواء كانت من الذكاء الاصطناعي أو من أشخاص أخريين كالخبراء وغيره وهكذا، وهو موقع AI OR NOT.

إدارة المحتوى بالذكاء الاصطناعي

وتابع: «على الإنسان القيام برفع الصورة أو الكتابة التي يريد فصحها ومعرفة مصدرها، إذ يكشف الموقع سالف الذكر نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي أو استخدامه بشكل عام في تحويل المضمون والمحتوى أم لا؟، وهذا يستخدم بشكل أكبر في إدارة المحتوى والمدارس والجامعات».