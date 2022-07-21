خبير أمن معلومات: كبار السن هم أكثر فئة مستهدفة من «الهاكرز»

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن أكثر فئة مستهدفة من الهاكرز على الإنترنت هم كبار السن لعدم درايتهم بالإنترنت بشكل كبير، موضحًا أن الهاكر يرسل رسالة إلى الشخص المستهدف ويجعل الجهاز تابع له ويستخدم معلومات ضد الفرد.

أهمية المصادقة الثنائية

وأضاف «حجاج» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك مواقع تكشف قوة كلمة السر الخاص بك والتعريف بـ«الداتا» التي أخذتها المواقع عنك، مشيرًا إلى أن هناك برنامج المصادقة الثنائية ويجب استخدامه لحماية بيانات الشخص على الإنترنت، مشيرا إلى أنه يجب حماية الواتساب من «الهاكر» عن طريق المصادقة الثنائية أو ما يعرف بالتحقق بخطوتين.

احذر شركات الدعاية الوهمية

وأوضح خبير أمن المعلومات، أنه في الغالب يتم محاولات سرقة الصفحات الموجودة على فيسبوك من خلال وجود شركات دعاية وهمية تطلب الإعلان في الصفحات الكبيرة وتطلب من صاحب الصفح فتح رابط مقابل دفع فلوس وبعدها يتم سرقة الصفحة ولا يمكن إعادتها مرة أخرى، مؤكدًا أن بعض الصفحات على الفيسبوك ترسل رابط وتطلب من الشخص إدخال بياناته ولكن يتم سرقة الصفحة الخاصة بك على فيسبوك لذا يجب عدم فتح الروابط غير الآمنة.

احذر التطبيقات المزيفة

وأكد خبير أمن المعلومات، أن متجر جوجل أحيانا يشمل تطبيقات مزيفة تسرق البيانات الخاصة بالشخص، مبينا أنه يجب عدم البحث على التطبيقات على جوجل ولكن يمكن دخول صفحة البنك وبعدها تدخل على التطبيق الموجود على الإنترنت للتأكد من أن التطبيق غير مزيف.