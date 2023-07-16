ارتفاع ضحايا انهيار عقار في رشيد إلى 4 وفيات و13 حالة إصابة

ارتفع قبل قليل عدد ضحايا العقار المنهار في مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، إلى 4 وفيات، بينهم طفل رضيع، و13 حالة إصابة، تم نقل جميع الضحايا إلى مستشفى رشيد العام، حيث تم التحفظ على جثث المتوفين داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، فيما يجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

أسماء ضحايا عقار رشيد المنهار

وجاءت أسماء وفيات حادث عقار رشيد المنهار على النحو الآتي: « محمد أ. م.»، 27 سنة، مقيم كفر الدوار، و«محمد ر. م.»، 10 شهور، و«أسعد م. س.»، 38 سنة، و«سامح أ. م.»، 40 سنة، وتم نقل جثث الوفيات إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق.

إصابة 13 شخصاً في انهيار عقار رشيد

كما أسفر انهيار العقار عن إصابة 13 شخصاً بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة والأشعات داخل مستشفى رشيد العام، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة رشيد، في وقت سابق اليوم الأحد، يفيد بانهيار عقار مكون من 7 طوابق، في شارع «الوسطاني»، بدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 13 آخرين.

وعلى الفور، اتخذت محافظة البحيرة عدة إجراءات، عقب انهيار عقار رشيد، إذ جرى إخلاء 7 عقارات مجاورة، لحين الانتهاء من عمليات البحث عن الضحايا، كما تم تسكين المتضررين من عقار رشيد في مساكن المحافظة.