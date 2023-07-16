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«حياة كريمة» تعلن صرف تعويضات لأسر ضحايا انهيار «عقار رشيد» في البحيرة

كتب:

حبيبة فرج
06:35 م | الأحد 16 يوليو 2023
حياة كريمة

حياة كريمة

في تحرك عاجل وسريع، أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عن تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، جراء انهيار عقار بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، وقررت صرف تعويضات مادية بقيمة 50 ألف جنيهًا لأسرة كل متوفى، كما قررت المؤسسة صرف تعويض بقيمة 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي الحادث، مع التمنيات بالشفاء العاجل لهم.

انتشار فريق الرصد الميداني بشكل مكثف في موقع الحادث  

وكانت  فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة، قد انتشرت بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار المُنهار  بمحافظة البحيرة.

وشهدت مدينة رشيد في محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد، انهيار عقار سكني مكون من 8 طوابق بمحيط منطقة مسجد الفحارين، بسبب أعمال بمبنى مجاور، مما أسفر عن وقوع حالات وفاة وإصابة آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام.

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