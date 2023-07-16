رئيس قصور الثقافة: عودة مسرح السامر تأكيد لقيم الجمهورية الجديدة

أعرب عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن سعادته بافتتاح المسرح التاريخي الذي يعود في ثوبه الجديد بعد التجديد ليكون إضافة إلى صروح مصر الثقافية.

وأضاف البسيوني في كلمته خلال افتتاح مسرح السامر، بعد تجديده وعودته للعمل بعد إغلاقه لمدة 31 عاما: «مسرح السامر يمثل فصلا مهما في تاريخ حركة المسرح المصري، ويأتي افتتاح المسرح ليعود في أبهى صورة ليؤكد على منهجية واضحة للجمهورية الجديدة المتمثلة في تبني قيم نشر الثقافة».

دعم الجمهورية الجديدة للثقافة

وقال هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة، إن مسرح السامر توقف منذ التسعينيات ليعود في هذا التوقيت للدلالة على أن الدولة تبني وتدعم الثقافة في الجمهورية الجديدة.

وأكمل عطوة: «كنت محظوظا أني جئت للمنصب في قصور الثقافة خلال فترة كانت الدولة المصرية في مرحلة البناء والتعمير على مختلف الأصعدة».

عودة مهرجان الـ100 ليلة عرض على مسرح السامر

وكشف عطوة عن خطة تشغيل المسرح قائلا: سوف يعود مهرجان الـ 100 ليلة عرض على مسرح السامر عقب ختام المهرجان القومي للمسرح المصري، مشيرا إلى أن مسرح السامر سيستمر أيضا كعهده في تقديم أعمال المبدعين والمسرحيين من مختلف المحافظات المصرية على خشبته العريقة.