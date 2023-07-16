بعد إعلان «المركزي» ترخيصها.. كيف تحصل على خدمات ومنتجات البنوك الرقمية؟

تواصل الدولة المصرية جهودها المبذولة، لدعم عملية التحول الرقمي للاقتصاد المصري، من خلال تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي، وظهر ذلك مؤخرًا في إعلان البنك المركزي المصري عن قواعد تراخيص البنوك الرقمية، التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية.

تطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية

وتقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة، وفقًا للبنك المركزي.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، كيفية الحصول على الخدمات والمنتجات البنكية التي تقدمها البنوك الرقمية.

الحصول على خدمات البنوك الرقمي

يمكن للعملاء الحصول على خدمات ومنتجات البنوك الرقمية، عبر القنوات الرقمية المخصصة لذلك وهي:

- من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM بالصوت والصورة ومن المنتظر تفعيلها قريبًا.

- يمكن أيضًا الحصول على الخدمات من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية.

- الحصول على خدمات عبر الإنترنت.

- الحصول على الخدمات من خلال مراكز الاتصال التفاعلية الصوتية أو الرقمية.

- الحصول على خدمات البنوك الرقمية من خلال الهاتف المحمول وغيرها من الأجهزة اللوحية.

قواعد وتراخيص البنوك الرقمية

كان البنك المركزي المصري، قد أعلن عن قواعد تراخيص البنوك الرقمية، التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية، باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.