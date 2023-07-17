«رياضة الإسكندرية»: نعمل على تطوير مراكز الشباب.. وإنشاء حمام سباحة بالحرية

تشهد محافظة الإسكندرية، طفرة هائلة بمراكز الشباب، حيث بدأت مديرية الشباب والرياضة، في إنشاء حمامات سباحة داخل مراكز الشباب، وتعد سابقة أولى من نوعها بنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات، وتم إنشاء حمام سباحة بمركز شباب الحرية التابع لمنطقة وسط الإسكندرية.

نظام حق الانتفاع

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن هناك طفره إنشائية هائلة داخل مراكز شباب عروس البحر، حيث يشهد مركز شباب الحرية أعمال تطوير غير مسبوقة، منها إنشاء حمام سباحة بنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات، وستتوالى الافتتاحات بالمراكز التي توفر المساحة والإمكانات لذلك، ولن يكون هناك مانع من مديرية الشباب والرياضة، في إطار اهتمام الوزارة بأعمال التطوير والاستثمار داخل الهيئات الشبابية.

منطقة ذات كثافة عالية

أشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن إداره المنشآت والتجهيزات تابعت أعمال التطوير المنفذة بمركز شباب الحرية، الذي يقع في نطاق حي وسط بمنطقه عالية الكثافة السكانية، ويخدم أهالي محرم بك، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بالسعي لتطوير مراكز الشباب، تماشياً مع استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.