وظائف خالية من «الشباب والرياضة» في عدة شركات.. اعرف الشروط والمميزات

كشفت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة التي تتطلب مؤهلات وشروط للحصول على فرص العمل المتاحة.

وجاءت تفاصيل الوظائف المقدمة من الشباب والرياضة على هذا النحو:

وظائف اليوم التوظيفي المفتوح لشركة غذائية

الوظائف المطلوبة كول سنتر مؤهل عالٍ، عضو فريق مؤهل متوسط - طلبة، شيف بيتزا، مساعد شيف بيتزا، راتب الكول سنتر 3000 أساسي + 800 KPI + 500 بدل انتقال، راتب عضو الفريق من 3500 إلى 4000 صافى + الإضافي + الحافز الشهري، شيفات البيتزا ومساعد شيف بيتزا حسب الخبرة·

ويحصل الموظفون على تأمينات طبية واجتماعية، وفرص للترقي بعد 6 أشهر، وإجازات سنوية، وتدريب مدفوع الأجر، ويشترط لوظيفة عضو الفريق (السن من 20 حتى 33 عاما)، الكول سنتر (السن من 22 حتى 35 عاما)، الشيفات (السن من 21 حتى 40 سنة)، موقف واضح من التجنيد.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد: 60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع، أعلى فوتبول كافيه، يوم الأحد 16 يونيو 2023 من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا.

اليوم المفتوح للتوظيف لسوبر ماركت

طلبت الشركة مديرو فروع، مدير أغذية طازجة، مشرف أغذية جافة، مشرف كاشير كاشير، موظف FMC، محضر طلبات، منسق ممرات، بائع عطارة، بائع خضار وفاكهة، بائع لحوم (أفرنجي)، بائع بقالة، موظف أمن، موظف نظافة، سائق فسبا خاصة (يشترط امتلاكه فيسبا)، مشرف تبريد وتكييف، وفني تبريد وتكييف.

وتقبل الوظائف جميع المؤهلات «عال - متوسط - دون مؤهل» خبرة ودون، ويتحدد الراتب حسب كل وظيفة، ويوجد مزايا تتمثل في تأمين طبي عائلي، وعدد ساعات العمل 9 ساعات، وفرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية.

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة التالية https://forms.office.com/r/ZZYmq4RHhA والحضور مباشرة يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا بمركز شباب عين الصيرة.

اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أسواق تجزئة

الوظائف المطلوبة وفق الشباب والرياضة، مسؤول تحضير Picker (إعداد وتحضير البضاعة بالمخازن) للعمل في مخازن (المرج - البراجيل - البساتين)، شرط مؤهل عال / فوق متوسط، يفضل خبرة في مجال المبيعات، الحد الأقصى للسن 35 عاما، وموقف واضح من الجيش.

يتقاضى الموظفين راتبا يبدأ من 3500، للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد https://forms.office.com/r/AJHgm9Afc4 والحضور على العنوان مخزن البساتين: طريق الأوتوستراد - بعد صقر قريش - أمام بنزينة توتال- المجز الآلي مدخل طريق الأوتوستراد يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا.