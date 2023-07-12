وظيفة خالية من «الشباب والرياضة» لذوي الهمم بمرتب مجز.. الشروط والمميزات

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل في جميع المجالات، وفي كبرى الشركات، لمساعدة الشباب في الحصول على وظيفة مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، وبمرتبات تساعدهم على بدء حياة أسرية جديدة، وذلك بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، فضلا عن توفيرها فرص لذوي الهمم القادرين على العمل.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية بشركة كبرى في مجال الخدمات تطلب للتعيين من ذوي الهمم القادرين على العمل في وظيفة محاسب مالي. ويوضح هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية، والشروط المطلوبة، وحقوق ومميزات العمل.

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة الشباب والرياضة

- مكان العمل يكون في مدينة نصر بالقاهرة.

- أن يكون المتقدم لهذه الوظائف حاصل على مؤهل عال.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في نفس الوظيفة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مستوى جيد جدا في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون حاملا لكارنيه الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل 5%.

مميزات وظائف وزارة الشباب والرياضة

- تمنح الشركة العاملين بها رواتب مجزية.

- تصل عدد ساعات العمل يوميا إلى 8 ساعات.

- تمنح الشركة للعاملين بها يومين إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي عائلي واجتماعي.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف المعلن عنها، ثم ملء الاستمارة الموجودة بها حتى يتم تسجيل طلب التوظيف.