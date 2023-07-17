انطلاق فعاليات الدورة الصيفية بدار السلام في سوهاج

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، انطلاق فعاليات الدورة الصيفية في مركز شباب أولاد يحيى الحاجر التابع لإدارة شباب دار السلام.

شهدت الدورة، المنافسة بين فريقي مركز شباب أولاد يحيى الحاجر ومدينة دار السلام، حيث انتهت بفوز فريق مركز شباب أولاد يحيى الحاجر بنتيجة 3/ 1 بعد منافسة قوية بين الفريقين، بحضور الجمهور.

سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة

وشدد الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على الهيئات الشبابية، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة، بالإضافة إلى ضرورة التوثيق لضمان جدية الأداء.

تكثيف الأنشطة خلال فصل الصيف

كما أكد يسري كفافي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، ضرورة متابعة تكثيف الأنشطة خلال فصل الصيف.