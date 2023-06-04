«الشباب والرياضة» بسوهاج تشارك في مبادرة «لياقتي.. مهارتي» بالإسكندرية

تحت شعار «لياقتي.. مهارتي»، شاركت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج في اللقاء المجمع لبرنامج الرياضة من أجل التنمية ومبادرة دووي لمحافظات الصعيد بالإسكندرية، بحضور محمد زكريا محمد وكيل المديرية للرياضة و100 فتاة من ضمن المستفيدات ببرنامج الرياضة من أجل التنمية، وشاركت في اللقاء محافظات أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط، خلال الفترة من 2/ 6 إلى 4/ 6/ 2023م.

تدريبات لياقتي مهارتي ودووي على ملاعب المدينة الشبابية

انطلق اللقاء بمسيرة مشي على كورنيش البحر، بدءًا من سبورتنج حتى وصولاً إلى مكتبة الإسكندرية، ثم استكملت فعاليات اللقاء بتدريبات لياقتي مهارتي ودووي على ملاعب المدينة الشبابية بأبو قير، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

حضور منسقة المشروع بوزارة الشباب والرياضة

وحضر اللقاء الدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وصفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتورة سامية عبدالله، منسقة المشروع بوزارة الشباب والرياضة.