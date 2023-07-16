سفير مصر بكينيا: كلمة الرئيس السيسي بقمة نيروبي محل تقدير كبير

علق السفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية، التابعة للاتحاد الأفريقي، التي عٌقدت بالعاصمة الكينية نيروبي.

وقال سفير مصر لدى كينيا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن آلية المشاركة في الإطار الأفريقي، كما تطرق للحديث عن ملفات البيئة في إطار رئاسة مصر للدورة الـ27 لقمة المناخ، وكانت الكلمة محل تقدير كبير من الرؤساء المشاركين، مشيراً إلى مشاركة 10 رؤساء دول أفريقية، وحجم المشاركة في هذه القمة عادةً ما يكون محدوداً.

إشادات لمصر خلال فترة رئاستها للكوميسا

وذكر أن هناك مداخلات تضمنت إشادة لمصر خلال فترة رئاستها للكوميسا، مضيفًا أن المشاركات تضمن مداخلات هامة عن القضايا الأفريقية المختلفة، مشددًا على أن أفريقيا قارة بكر وغنية بالموارد غير المستغلة، ونصيبها من الانبعاثات الكربونية محدود، مقارنة بالقارات الأخرى.

يذكر أن برنامج «من مصر»، أحد برامح التوك شو الرئيسية على قناة CBC، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساءً، ويوم السبت الساعة 11 مساءً، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.