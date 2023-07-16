خبير علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسي اليوم روشتة لحل مشكلات قارة أفريقيا

قال حامد فارس خبير العلاقات الدولية إن كلمة الرئيس السيسي بمثابة روشتة واضحة لعلاج مشكلات القارة الأفريقية.

رغبة سياسية مصرية لإيجاد حلول للمشكلات الأفريقية

وأضاف «فارس» في مداخلة هاتفية على فضائية قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك رغبة سياسية مصرية كبيرة للعمل على إيجاد حلول للمشاكل الأفريقية من خلال قوة مصر الدبلوماسية وتتمثل في بناء وترسيخ أسس مشتركة بين القارة الأفريقية من حيث السياسة والاقتصاد والأمن وضعت تلك الخطوات من عام 2014.

خطة استراتيجية محكمة للتغلب على المشكلات بالقارة الأفريقية

لفت «فارس» إلى أنه لا بد من وضع خطة استراتيجية محكمة للتغلب على المشكلات بالقارة الأفريقية لأنها تحتاج إلى أسس للتعامل مع التداعيات بها.