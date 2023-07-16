صلاح حليمة يكشف أبرز محاور كلمة السيسي أمام قمة «النيباد».. منها المناخ

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن هناك 3 محاور رئيسية شدد عليها الرئيس السيسي أثناء قمة النيباد في العاصمة الكينية نيروبي فالأولى تتعلق بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية للتنسيق بين الاتحاد الإفريقي واللجان الاقتصادية للتنفيذ في أسرع وقت، وكان لمصر دور كبير في العمل على ضرورة جذب الاستثمارات على النحو الذي يؤدي لتفعيل الاتفاقية على النحو المنشود.

دور مصر في مواجهة التغيرات المناخية

وأضاف «حليمة» في تصريحات لـ «الوطن»، أن المحور الثاني هو التجارة المرتبطة بالاستثمار والتمويل وهناك تجمع لتنفيذ نظام مالي جديد متعدد الأطراف يراعي الظروف الاقصادية الإفريقية، أما المحور الثالث فيتعلق بالمناخ، وقد ترأست مصر قمة المناخ كوب 27 واستضافتها ومصر لها دور كبير في إنشاء صندوق الخسائر للعمل على إجبار الدول الغنية على مساعدة الفقراء ونقل التكنولوجيا من الدول الغنية للدول الإفريقية لمواجهة التحديات بشكل عملي، خاصة أن التغيرات مرتبطة بالاقتصاد الأخضر وأشار الرئيس إلى الاقتصاد الأزرق الخاص بالبحار والمحيطات واللوجيستيات.

أهمية قمة اليوم

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية: «النيباد أحد أذرع الاتحاد الإفريقي لتحقيق التنمية المستدامة وتحديث النظم الاقتصادية في القارة الإفريقية في ظل شراكة اقتصادية بين كافة الدول الأعضاء ومنظمات متعددة الأطراف الإقليمية المختلفة وتم الاجتماع اليوم من أجل العمل على التقريب الاقتصادي بين الدول الإفريقية».