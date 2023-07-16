السفير أشرف سويلم: السيسي بحث موقف تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بقمة «نيباد»

قال السفير أشرف سويلم، الممثل الشخصي للرئيس السيسي في منظمة «نيباد»، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، إنّ القمة التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي تكون معنية بشكل أساسي بموضوعات الاندماج الإقليمي والعلاقة بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات والتجمعات الأفريقية.

وأضاف «سويلم»، خلال حواره مع آية لطفي موفدة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ جزءًا كبيرا من توصيات قمة اليوم كان له علاقة بعرض حالة الاندماج في القارة وموقف تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، وكان هناك جانب آخر متعلق بحالة التكامل وتقسيم العمل بين مفوضية الاتحاد الأفريقي من جانب، والمنظمات والتجمعات الأفريقية من جانب آخر.

مصر منوطة بإقرار ميزانية الاتحاد الأفريقي للعام المقبل

وتابع بأن «هناك جزء مهم يخص مصر تحديدا، لأن مصر حاليا هي رئيس اللجنة الفرعية للشؤون المالية في الاتحاد، وهو إقرار ميزانية الاتحاد الأفريقي بنجاح للعام القادم تحت الرئاسة المصرية».

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشغل في الوقت الحالي منصب رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد للفترة 2023-2024، وقدم تقريرا في قمة اليوم عن تطور العمل في الوكالة، ثم قدم عددا من التوصيات التي تم إقرارها، بما في ذلك التركيز على تمويل البنية التحتية في القارة والتعاون بين النيباد وسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة، وتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية التجارة وعدد آخر من التوصيات.

إشادة كبيرة بجهود الرئيس السيسي في القارة الأفريقية

وأكمل، أن التقرير الآخر الذي تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء بمناسبة تولي مصر رئاسة مؤتمر تغير المناخ cop 27، وقدم عددا من التوصيات التي تم إقرارها من القادة، وكان اللافت للوفد المصري هو حجم الإشادة الكبيرة جدا بالجهود التي بذلها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، ولاسيما استضافة مؤتمر تغير المناخ.