كفر الشيخ الأزهرية: بدء صرف جوائز الفائزين بمسابقة حفظ القرآن

أفادت إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بأنه يتم صرف الجوائز المالية لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في حفظ القرآن الكريم؛ من خزينة ديوان المنطقة اعتباراً من صباح غداً الاثنين الموافق 17 يوليو 2023.

صرف جوائز الفائزين بمسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية

وأوضح مسئولي إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة بأن آلية الصرف تقتصر على حضور ولي الأمر شخصياً ببطاقة الرقم القومي له، في حالة عدم حمل الطالب لبطاقة شخصية، ولا داعي لحضور الطالب في هذه الحالة، وفي حالات وفاة ولي الأمر تحضر الأم بشهادة الوفاة وقرار الوصاية، وفي حالات الطلاق يتم إحضار قسيمة الطلاق مع الأم بالإضافة لقرار الوصاية.

«شهاوي»: تقديم كل سُبل الراحة لتسهيل إجراءات عملية الصرف

ومن جانبه، أشار الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بأنه سوف يقوم بنفسه بالإشراف علي آلية الصرف، موجهاً الجميع بتقديم كل سُبل الراحة لتسهيل إجراءات عملية الصرف لأولياء الأمور.

مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

جدير بالذكر، أنّ مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية يتم تنظيمها تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ويشرف على تنظيمها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.