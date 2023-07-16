رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«مساء dmc» يحتفي بعيد ميلاد يوسف فوزي.. والأب بطرس دانيال يهديه مصحفا

كتب:

شريف سليمان
11:17 م | الأحد 16 يوليو 2023
الفنان يوسف فوزي

الفنان يوسف فوزي

احتفى برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، بعيد ميلاد الفنان يوسف فوزي وأهداه تورتة على الهواء، تكريما لمشواره الفني إذ قدم أعمالا بارزة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

وقال الفنان يوسف فوزي، إنّ حالته الصحية أفضل مما كان منتظرا، فرغم أنه مصاب بمرض خطير فأن حالته الصحية تتحسن، مستطردًا: «الحمد لله مستورة».

وأضاف «فوزي»، أنه لن يستطيع العودة للفن مرة أخرى بسبب حالته الصحية، «شاركت في الأعمال الفنية لمدة 33 سنة.. كفاية مش هاخد مطرحي ومطرح غيري، كده رضا، وبتجيلي عروض حتى الآن، وآخر حاجة كانت من أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في عام 2015، فقلت لهم ما باليد حيلة، آدي الله وآدي حكمته».

وتابع: «أقضي كل وقتي أمام التلفزيون من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل، وأسكن في كومباوند به نادي يحتوي على حمام سباحة جميل جدا، وأسبح في حمام السباحة وأحصل على وجبة الغداء في النادي الذي يبعد عن بيتنا 200 متر، وعندما أعود إلى البيت أفتح التلفزيون مرة أخرى وأطلع على المستجدات والأخبار».

تكريم يوسف فوزي في رئيس المركز الكاثوليكي للسينما

من جانبه، قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: «الفنان يوسف فوزي كان يحضر معنا الكونسرتو كريسماس، وسيحضر معنا العام المقبل بإذن الله، وفي المهرجان الحادي والستين جرى تكريمه في المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن الريادة السينمائية، هي جائزة جميلة جدا ويستحقها»، مضيفًا: «أهديته نسخة من القرآن بمناسبة عيد ميلاده، وغلافه من الخشب».

اقرأ المزيد:

هل تنبأت أعمال يوسف فوزي بمستقبله؟.. جسد مرضه الحقيقي في «أوبرا عايدة»

«متهزش إيدك يا جو».. القصة وراء اعتزال يوسف فوزي

من الشلل الرعاش في «أوبرا عايدة» لشريحة «اللمبي».. يوسف فوزي فنان جسد المستقبل

يوسف الحسيني ينعى مفيد فوزي: يعد واحدا من أبرز رجال الصحافة التلفزيونية

يوسف فوزي عن أيام أحمد زكي الأخيرة: فقد بصره وقالي شغلتنا بتاكل العمر

يوسف فوزي: «اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته وبشكر اللي مبيسألوش»
بقلم شريف سليمان