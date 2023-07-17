إنجاز 73% من المشروع.. 10 معلومات عن محور منفلوط الجديد بأسيوط

يعد محور منفلوط العلوي الجديد الذي يجري تنفيذه بمحافظة أسيوط، ضمن المحاور التي تقع على النيل، من المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة بمحافظات الصعيد، لخلق تجمعات عمرانية جديدة وفتح طرق جديدة للتنمية.

وفيما يلي، أبرز 10 معلومات عن محور منفلوط العلوي الجديد، الذي يربط مناطق غرب النيل وشرق النيل والطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي، بحسب تقارير محافظة أسيوط.

- تبلغ التكلفة التقديرية لمحور منفلوط العلوي 4 مليارات و793 مليون جنيه.

- وصلت نسبة تنفيذ المشروع حتى 73% من حجم الأعمال التي تجري.

- أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر.

- ضمن محاور النيل التي تنفذها الدولة، وتبعد عن كل محور والآخر 25 كيلومترا، لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

- تشمل الأعمال إنشاء محور عرضي متكامل، يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل بنطاق محافظة أسيوط.

- يسهل الانتقال من شرق إلى غرب النيل، بدلًا من استخدام المعديات النهرية، ويساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة.

- يبلغ طول محور منفلوط العلوي الجديد 41 كيلو مترا.

- يتكون محور منفلوط العلوي الجديد، من 2 حارة مرورية لكل اتجاه بإجمالي عرض 29 مترا تقريبًا.

- يجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عمل صناعي (عدد 9 كباري علوية و5 تقاطع سطحى و11 بربخ) بمجموع أطوال 2600 م ط، على نهر النيل، وأعلى الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي.

- يضم مشروع محور منفلوط العلوي، 8 منازل ومطالع للمحور، ويربط بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم، مرورا بطريق الحوطا الشرقية، ومتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد «القاهرة- أسوان»، وترعة الإبراهيمية، ويعبر نهر النيل بمجرى مائي 260 مترا.