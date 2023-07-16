«أوقاف مطروح» تبدأ فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد العوام

افتتح، الشيخ حسن عبد البصير عرفه، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد العوام بمدينة مرسى مطروح اليوم، بحضور الشيخ أنور بسيوني مسؤول الإرشاد الديني والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات وقدم للحفل عبد الحميد القناشي مدير إذاعة مطروح الإقليمي، وكانت المحاضرة الأولى تحت عنوان «القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين».

الرحمة شعار الدين الإسلامي

وذكر وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن شعار هذا الدين هو الرحمة فالله تعالى رحيم مستشهدا بقولة تعالي:«وَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَـنُ الرَّحِيمُ، والرسول رحيم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ»، والقرآن رحمة «تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝هدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ والأمة أمة الرحماء "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ»، فالكلمة الجامعة للإسلام هي الرحمة، حيث ذكر الله تعالى شمول رحمته فقال «وَرَحْمَتِي وَسِعَت كُلَّ شَيء»، وبين أن الرحمة إنما تكون لمن غلبه الخوف من ربه وكسته التقوى لباسها، وكذا الذين يؤدون زكاة مالهم فيعطفون على الفقراء والمحتاجين، والذين يؤمنون بكتاب ربهم ويتبعون نبينا الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، قال تعالي «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ».

كثرة الاستغفار

وأكد وكيل أوقاف مطروح ببيان أن من أسباب الرحمة كثرة الاستغفار، «لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون»، وأهمية الاستماع والإنصات للقرآن الكريم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

طلاب العلم وتعليم الرحمة

وأوضح وكيل أوقاف مطروح أن علماءنا وفقهاءنا كانوا يبدؤون حديثهم وأسانيدهم وتدريسهم بتعليم طلاب العلم حديث رسول الله قائلا «الراحمون يرحمهم الرحمن»، و«ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» ليعلم طلاب العلم ومن سيكون على سدة التوجيه أن ديننا هو الدين الرحمة والتراحم ويكفي وصف الله لنبيه «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».

ولفت أن الأسبوع الثقافي سيواصل رحلته في مسجد العوام من اشهر مساجد مطروح حتى نهاية هذا الأسبوع.