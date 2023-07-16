رئيس اللجنة الطبية بـ«جسر الألمانية»: نقل التقنيات الطبية في مختلف التخصصات لمصر

قال الدكتور محمد جمال رئيس اللجنة الطبية بجمعية جسر الألمانية للتبادل العلمي، المدير الطبي لمركز أطفال الأنابيب بشمال غرب ألمانيا، إنه بمشاركة مجموعة من العلماء المصريين في ألمانيا ودول أوروبية، يعملون على نقل التقنيات الطبية المتقدمة في التخصصات المختلفة إلى جمهورية مصر العربية.

جمال: حصلنا على تخصصات دقيقية

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc: «اتعلمنا وحصلنا على تخصصات دقيقية وقررنا نقل هذه الخبرات والعودة بالنفع لوطننا مصر وهدفنا تقديم العلوم والوصول لشباب الأطباء»، لافتًا إلى أن المؤسسة نجحت في استحداث برنامج تدريبي طبي مع الجهات الرسمية داخل مصر وأبرزها نقابة الأطباء، وهدفنا نقل العلم من الخبرات الجامعية الألمانية.

جمال: 30 عالما مصريا يحاضرون بالبرنامج

وواصل: «قدمنا برنامج تعليمي طبي مستمر يحاضر فيه أكثر من 30 عالم مصري في ألمانيا ودول أوروبية أخرى».