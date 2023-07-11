عمرو خليل يشيد باستجابة «المتحدة» وتكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش

أشاد الإعلامي عمرو خليل، بالاستجابة السريعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإعلانها التكفل بعلاج الفنان إيمان البحر درويش، تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

صورة إيمان البحر درويش صادمة

وقال عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «cbc»، إنه بعد نشر الصورة الأخيرة للفنان إيمان البحر درويش شهدنا تعاطفا وحزنا كبيرا، مضيفًا أن عرض صورته بهذا الشكل صادمة واختراق لخصوصيته الشخصية وليس فقط خصوصية الأسرة.

وتابع بأن هناك «تعاطف كبير مع حالته الصحية، وكان هناك تجاوب كبير من نقابة الموسيقيين وغيرهم، ولكنني كنت واثقا من استجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فهذا الأمر ليس بجديد على المتحدة، فقد استجابت لأكثر من حالة كانت بحاجة للوقوف والدعم في محنتها».

الشركة المتحدة تتكفل بعلاج الفنان

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وقالت الشركة إنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي تحديدا، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.