الإعلامي عمرو خليل: العلمين الجديدة أرض الأحلام وعلامة سياحية فارقة

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه تحويل أرض العلمين من أرض للألغام، لأرض الأحلام سيتم وضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف خلال تقديم حلقة خاصة من برنامج «من مصر»، من مدينة العلمين الجديدة، عبر قناة «CBC»، مساء اليوم السبت، أنه من الضروري أن تكون العلمين الجديدة مقصدًا للسياح وكذلك للمصريين، فالبحر من أحلى الشواطئ الموجودة في العالم، موضحًا أن الفكرة في المهرجان هو فتح متنفس ليجتذب ما لا يقل عن مليون إلى مليون ونصف المليون زائر مصري وأجنبي.

عام 2023 علامة فارقة في السياحة بجنوب البحر المتوسط

وتابع: «سيكون عام 2023 علامة فارقة في السياحة في جنوب البحر المتوسط، والفعاليات متنوعة من رياضية لفنية وغنائية وثقافية، والشيء الرائع في موضوع المهرجان أنه ليس حكرًا على فئة معينة، وإنما هو مفتوح لأي مصري».