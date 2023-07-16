الكشف على 1013 مواطنا بالمجان ضمن «حياة كريمة» في كفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية بريدعة التابعة لمركز مطوبس، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية بقرية بريدعة والقرى المجاورة بمركز مطوبس، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الكشف على 1013 مواطناً بالمجان ضمن «حياة كريمة»

وأوضحت «محمود»، أنّ القافلة وقعت الكشف الطبي على 1013 مترددًا، وخضع 67 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ121 حالة، وأشعة لـ14 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 505 مواطنين.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشارت «محمود» إلى أنه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لعدد 3 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لعدد 16 مريضًا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمةً الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بمطوبس إدارة مستشفى فوه المركزي حيث كانت مستشفى الإحالة نظرًا لأعمال التطوير الشامل بمستشفى مطوبس المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لتعاونهم المميز جميعًا، وتكاتف أدوارهم مع فريق إشراف القوافل وتكاملها نحو تيسير سُبل تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المحافظة.