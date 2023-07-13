الكشف على 1095 مواطنا في قافلة طبية بدمياط.. صرف العلاج مجانا

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية مجانية وشاملة بقرى المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة لأول مرة بقرية عتيبة التابعة لمركز الزرقا خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

شملت القافلة كافة التخصصات

تضمنت القافلة المجانية بقرية عتيبة كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم مجانا، وفقاً لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

توقيع الكشف الطبي مجانا

يقول الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة لـ«الوطن»، أنه جرى توقيع الكشف الطبي خلال تلك القافلة على 1095 مواطنا، حيث جرى تحويل 13 حالة من بينهم لتلقي العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 5 حالات أخرى، فضلاً عن إجراء 390 تحليلا معمليا والكشف بالأشعة لعدد31 حالة والسونار لـ 20 حالة.