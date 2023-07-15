الكشف على 2200 مواطن في قافلة طبية مجانية بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية صان الحجر القبلية، التابعة لمدينة صان الحجر، بمحافظة الشرقية.

اتباع أساليب مكافحة العدوى والتأكيد على أعمال التطهير

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة الطبية على عدد 14 عيادة

اشتملت القافلة الطبية على عدد 14 عيادة، بها 11 تخصص طبي وهم «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد»، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات «الباطنة والأطفال والعظام»، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بمدينة صان الحجر.

كما جرى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2189 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.