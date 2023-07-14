الكشف على 782 مواطنا في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية بقنا

وأضاف «الداودي»، أن القافلة الطبية نجحت في توقيع الكشف الطبي على 782 مواطنا في 6 تخصصات طبية، بواقع 401 حالة طب أطفال، و114 حالة جراحة عامة، و74 حالة أمراض باطنة، و70 حالة أمراض نساء وتوليد، و69 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، و54 حالة تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 98 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ندوات توعوية

ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 121 مواطنا.